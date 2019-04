Un casoar tueur d’homme... à vendre aux Etats-Unis

Un casoar, grand oiseau proche de l'autruche, ayant tué son propriétaire en Floride va être mis cette semaine aux enchères, a rapporté mercredi le journal Gainesville Sun.



L'oiseau coureur proposé à la vente fait partie de tout un bestiaire exotique que possédait Marvin Hajos, 75 ans, victime d'une attaque fatale le 12 avril.



Plus de 100 animaux pourront ainsi être acquis samedi, dont cinq lémuriens, 26 marmousets, 19 perroquets ara macao, un émeu et deux casoars.



La séance d'enchères, organisée par une société spécialisée dans la vente de bétail, sera fermée à la presse.





"L'oiseau le plus dangereux du monde"



M. Hajos se trouvait dans l'enceinte de sa maison du comté d'Alachua en Floride, près de ses oiseaux, quand il a chuté de façon accidentelle.



L'un de ses deux casoars l'a alors attaqué, lui infligeant une blessure mortelle. Pris en charge par les secours, le septuagénaire est décédé à l'hôpital.



Le casoar est considéré comme étant "l'oiseau le plus dangereux du monde" par le zoo de San Diego.



Le bipède, originaire de Nouvelle-Guinée, est en effet doté de longues griffes tranchantes et peut sauter jusqu'à deux mètres de haut. La femelle peut atteindre 76 kilos, le mâle 55. Le casoar parvient à atteindre 50 km/h en vitesse de pointe.