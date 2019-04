Un célèbre rocker mexicain se suicide après des accusations de harcèlement sexuel: "Je n'ai aucun moyen de me défendre"

Un célèbre rocker mexicain, Armando Vega Gil, qui avait été accusé sur Twitter de harcèlement sexuel sur une adolescente de 13 ans, a été retrouvé mort lundi après s'être vraisemblablement suicidé, a annoncé le parquet de Mexico.

Armando Vega Gil, 63 ans, était le compositeur et bassiste du groupe de rock "Botellita de Jerez", créé dans les années 1980.Son corps a été découvert à son domicile dans le centre de Mexico, selon le parquet. Peu de temps auparavant, le musicien avait tweeté un communiqué dans lequel il clame son innocence et annonce son intention de mettre fin à ses jours.

Dans ce long message, il dit avoir fait l'objet sur Twitter d'accusations anonymes sous le hashtag #MeTooMusicosMexicanos. "Une fille m'a accusé d'agression et de harcèlement. Elle raconte que cela s'est passé quand elle avait 13 ans, ce qui fait que tout cela est grave, très grave. Eh bien, je l'affirme catégoriquement, cette accusation est fausse", déclare Armando Vega Gil.

"Ma vie s'est arrêtée, il n'y a pas de sortie. Je sais que sur les réseaux sociaux, je n'ai aucun moyen de me défendre, tout sera utilisé contre moi", poursuit-il. "Ma mort n'est pas un aveu de culpabilité. Au contraire, c'est une déclaration radicale d'innocence", justifie-t-il, ajoutant ne pas pouvoir supporter l'idée que son fils, âgé de 8 ans, souffre des accusations dont il fait l'objet.

"Mieux vaut une fin terrible qu'une terreur sans fin", conclut le bassiste.Selon les médias mexicains, le compte Twitter @MeTooMusicaMx, qui dit diffuser des témoignages de victimes d'agressions sexuelles commises dans le milieu de la musique au Mexique, avait publié récemment un texte anonyme dans lequel une femme affirmait avoir été harcelée par Armando Vega Gil il y a dix ans, alors qu'elle était âgée de 13 ans.Cette personne racontait que le musicien, qu'elle avait rencontré par hasard sur un marché, l'avait fait venir chez lui à deux reprises et lui avait imposé des photographies et des commentaires à caractère sexuel. Le compte Twitter était toujours actif mardi matin, mais le témoignage en question n'y était plus visible.Armando Vega Gil était l'un des fondateurs en 1983 du groupe "Botellita de Jerez", fusionnant du rock avec des rythmes mexicains traditionnels. Il avait également publié une vingtaine de livres, pour la plupart destinés aux enfants.Sa mort a suscité de nombreuses réactions consternées dans le milieu mexicain de la musique. "Le mouvement #MeToo est fondé, bien sûr. Mais il a aussi un double tranchant, qui sont les dénonciations anonymes", a ainsi commenté Pascual Reyes, chanteur du groupe de rock San Pascualito Rey.