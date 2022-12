Un chaos indescriptible: en Chine, un gigantesque accident provoque un embouteillage monstre

Un accident a eu lieu sur un pont dans la ville chinoise de Zhengzhou, dans le Nord-est du pays. Selon les médias locaux, plus de 200 véhicules se sont percutés.

La cause de l'accident est attribuée aux conditions climatiques dangereuses. Les dégâts sont colossaux et très impressionnants. Dans une vidéo tournée par un témoin, on peut apercevoir des dizaines de voitures embouties les unes dans les autres.

Des scènes de film d'apocalypse en plein brouillard qui n'ont pas besoin d'être commentées, tant les images sont éloquentes.

L'incident, survenu ce 28 décembre, aurait provoqué la mort d'une personne, selon la télévision publique CCTV.