Un chien de l'armée a été blessé durant l'élimination du chef de l'EI: l'identité de ce héros ne sera pas dévoilée

L'unité d'élite ayant mené l'assaut contre le chef du groupe Etat islamique (EI), Abou Bakr al-Baghdadi, comprenait un chien qui a rendu "des services incroyables" mais dont l'identité doit être "protégée", a salué lundi le plus haut gradé de l'armée américaine.



L'animal a été "légèrement blessé" lors du raid et "se remet totalement", a assuré le chef d'état-major de l'armée américaine, le général Mark Milley, lors d'un point-presse. Le général a toutefois refusé de dévoiler le nom du chien, car celui-ci "est encore sur le théâtre d'opération". "Nous ne diffusons pas pour le moment de photos ou le nom du chien ou n'importe quoi d'autre pour protéger son identité", a-t-il souligné.



Dimanche, Donald Trump avait déjà salué le travail d'un "magnifique chien, un chien très doué" en annonçant la mort du chef de l'EI lors du raid sur une maison dans le nord-ouest de la Syrie mené quelques heures plus tôt.



Pour échapper aux forces américaines, Abou Bakr al-Baghdadi s'est réfugié dans un tunnel, "poursuivi par nos chiens", a souligné le président républicain, assurant qu'il était mort "comme un chien". Acculé, "il a déclenché sa veste, se tuant et tuant les trois enfants", a-t-il dit lors d'une allocution télévisée.