Un Chinois à crête, désigné "le chien le plus laid du monde" 2022 (photos)

Avec une coiffure punk et sa langue pendant en permanence de son museau, "Happy Face" a été désigné le chien le plus laid du monde, lors d'une compétition organisée à Petaluma, en Californie.



Ce chien de race Chinois à crête âgé de 17 ans a battu neuf autres concurrents vendredi lors de ce concours annuel organisé depuis plusieurs décennies.

Le champion a été adopté l'année dernière durant la pandémie de coronavirus par une musicienne de 41 ans de l'Arizona, Jeneda Benally. Elle a raconté qu'au chenil on lui avait parlé d'un chien assez âgé ayant des problèmes de santé. "Le personnel du chenil a essayé de me préparer à ce que j'allais voir. J'ai vu une créature qui était en effet âgée, avait besoin d'une seconde chance et méritait d'être aimée", a déclaré la fière propriétaire. Les vétérinaires avaient prévenu qu'en raison de problèmes de santé, le chien ne pourrait vivre que quelques semaines.

Mais "l'amour, la gentillesse et les baisers de maman l'ont aidé" à surmonter ces problèmes, a ajouté Mme Benally. "Ses passe-temps incluent dormir, ronfler, gémir dans son sommeil et faire des sons bizarres quand il est content", a-t-elle expliqué. "Cet événement de renommée mondiale célèbre les imperfections qui rendent tous les chiens spéciaux et uniques", ont pour leur part fait valoir les organisateurs.