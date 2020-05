Un chirurgien de renom étrangle son épouse et jette son corps lesté de pierres dans un étang du Massachusetts

Ingolf Tuerk, un célèbre chirurgien de Boston, a été arrêté par la police. Selon les premières informations ce dernier aurait tué son épouse Kathleen McLean...

Le couple s'était dit oui en décembre à Las Vegas après deux ans de relation. En février, l'homme avait perdu son emploi à l’hôpital Sainte Elizabeth à Brighton suite à une affaire de fraude.



Le jour du drame, le couple se serait disputé. La femme de 45 ans, déjà victime de violences conjuguales, a frappé Ingolf avec un verre. L'homme aurait alors attrapé sa femme et l'aurait étranglée jusqu'à la mort. Le chirurgien a placé des pierres dans le pantalon de sa victime et l'a mise dans le coffre de sa voiture. L'homme de 58 ans a transporté le corps jusqu'aux abords d'un étang à Dover dans le Massachusetts et a balancé sa femme décédée dans l'eau, a détaillé CNN.



Battue par son mari, Kathleen avait demandé une ordonnance restrictive il y a quelques mois, mais cette dernière avait fini par pardonner à Ingolf début mai, selon le Boston Globe. Elle pensait qu'il avait changé et voulait "sauver leur famille"en lui donnant une autre chance.