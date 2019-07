Un conseiller de Trump évoque une reprise des ventes de produits américains à Huawei

(Belga) Un conseiller économique de Donald Trump a estimé dimanche qu'il y avait de "bonnes chances" que les entreprises américaines se voient accorder des licences pour vendre des produits à Huawei, géant technologique chinois au coeur des tensions commerciales entre Pékin et Washington.

Larry Kudlow s'exprimait au lendemain de la trêve conclue entre les deux pays dans leur conflit commercial et technologique, Washington renonçant en particulier à taxer encore davantage les importations chinoises. Donald Trump avait déjà évoqué samedi un possible assouplissement des restrictions américaines contre le géant chinois des télécoms, notamment la vente "d'équipement qui ne pose pas de grand problème de sécurité nationale". "Il y a de bonnes chances que le département du Commerce, le secrétaire (Wilbur) Ross, ouvrent la porte là-dessus et accordent de nouvelles licences", a confié Larry Kudlow à la chaîne Fox News. Donald Trump a dit ensuite, à Fox News également, qu'après avoir rencontré Xi Jinping en marge du G20, il estimait que les deux parties pourraient prochainement parvenir à un accord. "Nous avons eu une très bonne réunion. Il veut parvenir à un accord. Je veux parvenir à un accord. Très grand accord, probablement, je crois, on dirait le plus grand accord jamais réalisé sous toutes les formes, pas seulement le commerce", a déclaré le président selon la transcription de l'entretien fournie par la chaîne. Les Etats-Unis redoutent que les systèmes fabriqués par Huawei, numéro deux mondial des smartphones et équipementier en télécoms, puissent être utilisés par Pékin à des fins d'espionnage. Huawei nie vigoureusement, et rappele que les autorités américaines n'ont pas fourni de preuves pour appuyer leurs propos. Beaucoup de parlementaires américains, dont les sénateurs républicains Ted Cruz et Marco Rubio, sont préoccupés par toute levée des restrictions contre Huawei. "Si le président Trump a accepté de revenir sur les récentes sanctions contre Huaweil, il a fait une grave erreur", a tweeté samedi M. Rubio. De son côté, le conseiller de M. Trump a souligné que Huawei allait continuer à figurer sur la liste d'entreprises auxquelles il est interdit de vendre des produits technologiques, sauf autorisation spéciale. Le géant chinois y est depuis dernier. "Ce n'est pas une amnistie générale", a dit Larry Kudlow. "Nous comprenons les risques énormes concernant Huawei", a-t-il déclaré ensuite sur la chaîne CBS. (Belga)