Un costume offert à Manneken-Pis pour la journée contre les violences faites aux femmes

(Belga) L'agence des Nations Unies pour les droits des femmes et le European Women's Lobby ont offert samedi, à l'hôtel de Ville de Bruxelles, un costume orange à Manneken-Pis, confectionné par la créatrice belge Gioia Seghers. Il le portera dimanche pour la journée de lutte contre les violences faites aux femmes.

Le costume est fait dans un textile à base de soie, une matière féminine qui joue sur la transparence. Il est composé d'une veste, d'un pantalon, de chaussures et d'un cercle entourant la tête en symbole de l'unité des genres. En habillant le "ketje de Bruxelles" de ce costume, les intervenants ont fait valoir l'espoir qu'ils placent dans l'éducation des nouvelles générations. "Nous demandons la ratification et la mise en oeuvre de la convention d'Istanbul et une stratégie de l'Union européenne visant à mettre un terme à toutes les formes de violences masculines", a déclaré Joanna Maycock, secrétaire générale de l'European Women's Lobby. Isabelle Kempeneers, vice-présidente du Conseil des femmes francophones de Belgique, a rappelé que 33 femmes ont été victimes de féminicides depuis le début de l'année en Belgique, soit proportionnellement huit fois plus qu'en France, que huit plaintes pour viol sont déposées chaque jour et qu'un couple sur huit est confronté à des violences d'ordre psychologique. "La convention d'Istanbul dresse plusieurs recommandations et obligations que les Etats européens doivent respecter. La Belgique doit remettre un rapport sur la mise en oeuvre de ces recommandations, qu'elle a remis début 2018, et les associations de terrain ont la possibilité de remettre un rapport alternatif. Selon elles, 80% des recommandations ne sont pas suivies par la Belgique, ce qui est énorme", -t-elle détaillé. La couleur du costume offert à Manneken-Pis est une référence au thème de la campagne des Nations Unies "Orange the World - #HearMeToo". (Belga)