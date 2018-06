Un coup franc de Kolarov permet à la Serbie de surmonter l'obstacle costaricien

(Belga) La Serbie s'est imposée 1-0 face au Costa Rica pour son premier match dans le groupe E du Mondial-2018 de football en Russie, dimanche à Samara. Les Serbes prennent donc la tête de leur groupe en attendant les débuts des favoris de cette poule, le Brésil et la Suisse, qui s'affrontent en soirée (20 heures belges) à Rostov-sur-le-Don.

Face à des Costariciens attentistes, les Serbes ont pris le contôle de la rencontre. L'ancien genkois Milinkovic-Savic et l'ancien anderlechtois Aleksandar Mitrovic, ont ainsi donné du fil à retordre à l'arrière-garde centre-américaine lors de la première période. Leurs multiples tentatives se sont toutefois révélées infructueuses. En début de deuxième période, les deux hommes étaient encore les catalyseurs du jeu serbe et se procurèrent immédiatement une grosse opportunité. Trop timide, Mitrovic manqua toutefois son face à face avec Keylor Navas (50e). Le but mérité n'a pas mis longtemps à tomber. Six minutes plus tard, Aleksandar Kolarov nettoyait la lucarne de Navas d'un coup franc du pied gauche (56e). Malgré la réaction costaricienne dans la dernière demi-heure, on sera plus proche du 2-0 que du 1-1 en fin de match avec notamment une belle opportunité pour Filip Kostic (76e), qui venait de remplacer Adem Ljajic, et une autre pour Mitrovic (87e). La deuxième journée du groupe E est prévue vendredi prochain avec Brésil - Costa Rica et Serbie - Suisse au programme. (Belga)