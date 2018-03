Un crocodile sème la panique devant un hôpital au Zimbabwe: des gardes-chasse l'ont abattu

Des gardes-chasse ont abattu un crocodile qui a semé la panique parmi la population d'une petite ville du nord du Zimbabwe en bloquant l'accès à son hôpital, a-t-on appris jeudi auprès des services de protection de la faune du pays.

Selon des témoignages parus dans la presse locale, le crocodile avait élu domicile devant l'établissement, situé à Hwange, et chargeait systématiquement tous les patients et personnels qui faisaient mine de vouloir y entrer. "Nous avons été informés mardi que l'animal avait été aperçu dans une zone résidentielle de Hwange et nous avons dû l'abattre parce qu'il constituait une menace", a déclaré un porte-parole des services de protection de la faune, Tinashe Farawo. Le crocodile a semé la terreur pendant deux heures devant l'hôpital Saint-Patrick avant d'être mis définitivement hors d'état de nuire, selon le quotidien Chronicle.

Selon M. Farawo, les fortes pluies qui se sont abattues récemment sur le Zimbabwe ont causé plusieurs incidents similaires. Jeudi, une femme a été mortellement mordue par un crocodile alors qu'elle traversait un ruisseau entre deux quartiers de la capitale Harare et un enfant blessé par un autre spécimen dans la région de Chiredzi (sud-est), a rapporté M. Farawo. "Les attaques de crocodiles sont très fréquentes pendant la saison des pluies et elles sont fatales (à leurs victimes) dans la plupart des cas", a rappelé le porte-parole.