Un curé pédophile condamné à 17 ans de prison en Argentine

(Belga) Un curé argentin, Marcelino Moya, a été condamné à 17 ans de prison pour des agressions sexuelles sur deux adolescents, lors d'un procès à huis clos qui s'est terminé vendredi.

Le prêtre a été accusé en 2015, quand deux hommes ont révélé qu'ils avaient été victimes d'agressions dans les années 1990, alors qu'ils avaient entre 12 et 15 ans. Il n'a pas été emprisonné car le juge d'application des peines du tribunal de Villaguay doit encore confirmer le jugement. Le verdict a été salué par les applaudissements de dizaines de personnes qui ont assisté à la lecture du jugement. Un des accusateurs a relaté durant le procès qu'il endurait des abus "au moins deux fois par semaine, durant environ deux ans", "dans la chambre du prêtre, et dans sa voiture". Ordonné prêtre le 3 décembre 1992 par l'archevêque de Parana, Estanislao Karlic, il avait aussitôt été envoyé dans la ville de Villaguay, dans la province d'Entre Rios, où il restera de 1992 y 1997. Deux anciens curés de Villaguay Juan Diego Escobar Gaviria et Justo Ilarraz ont également été jugés et condamnés à 25 ans de prison pour pédophilie. (Belga)