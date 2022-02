Un décès et dix personnes portées disparues dans des inondations à l'est de l'Australie

(c) Belga

L'est de l'Australie subit d'intenses pluies à la fin d'un été marqué par le phénomène climatique La Niña. Une personne est décédée et dix autres sont portées disparues.

Une dame de 63 ans a été retrouvée morte dans sa voiture submergée par des inondations dans la ville d'Eumundi sur la côte sud-ouest de l'Australie mercredi matin. Les secours ont eu bien des difficultés à atteindre le véhicule après un signal d'alerte en raison du niveau des eaux. La Première ministre de l'Etat du Queensland, Annastacia Palaszczuk, a évoqué "une tragédie", en confirmant son décès face au parlement régional mardi.

Des avertissements pour des inondations éclairs sont émis pour diverses villes, dont la capitale du Queensland, Brisbane, alors que le front pluvieux doit s'installer pour plusieurs jours. De multiples opérations de secours étaient en cours dans l'Etat, alors que des centaines d'appels à l'aide ont été reçu par les centrales d'urgence. Des personnes doivent être évacuées de leurs maisons. Deux sexagénaires ont aussi été secourus alors qu'ils étaient suspendus à un arbre après que leur caravane et voiture ont été emportées par les eaux.

Sydney fortement touchée



Une centaine de routes ont été endommagées la pluviosité et un train de fret a été retourné, le conducteur pouvant s'échapper de justesse. Dans l'Etat voisin de Nouvelle-Galles du Sud, les trombes d'eau occasionnent aussi de multiples embarras dont dans la capitale de l'Etat, Sydney, première ville du pays. La métropole a enregistré l'équivalent d'un mois de pluie en une journée, selon le bureau de météorologie australien. Environ 900 appels pour de l'assistance ont été enregistrés et une vingtaine de personnes ont dû être secourues. Des maisons sont inondées, de même qu'une crèche qui a dû être évacuée, et des automobilistes coincés par la montée des eaux ont dû être secourus. Là aussi, les pluies restent prévues au cours des jours prochains.

L'été austral a été marqué par des pluies conséquentes portées par le phénomène climatique de La Niña. L'impact de celui-ci, qui se produit tous les deux à sept ans, se ressent sur une large partie de la Terre sous forme de variations dans la pression atmosphérique, les vents et les précipitations, avec des effets en général inverse d'un autre phénomène, El Niño.