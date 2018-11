Un démocrate réélu dans un Etat pro-Trump "envisage" la présidentielle américaine

(Belga) Porté par sa réélection dans un Etat clé du Midwest qui avait voté pour Donald Trump en 2016, le discret sénateur démocrate Sherrod Brown a déclaré mardi qu'il envisageait de se présenter à la présidentielle américaine de 2020.

Défendant un programme économique nettement marqué à gauche, et progressiste sur les questions de société, Sherrod Brown représente l'Ohio au Sénat américain depuis 2007. Moins célèbre que nombre de ses collègues, dans un style plus effacé, il a remporté un troisième mandat haut la main le 6 novembre contre un candidat républicain soutenu par Donald Trump. Une performance d'autant plus remarquée que d'autres démocrates ont été balayés dans des Etats pro-Trump et que l'Ohio est l'un de ces fameux Etats pivots, qui font et défont les élections américaines en basculant entre démocrates et républicains. "Je l'envisage", a répondu le sénateur de 66 ans à des journalistes qui lui demandaient s'il comptait se présenter en 2020, tout en précisant qu'il n'avait pas encore de "calendrier" concret. "Je n'ai pas grandi en pensant que je voulais être président", a-t-il poursuivi dans les couloirs du Sénat. "Mon épouse Connie et moi sommes assez impressionnés par le nombre de personnes qui nous ont contactés (pour dire) que je devrais y songer". "Mon premier objectif est que les gens voient ce que nous avons accompli dans l'Ohio et le fait qu'un progressiste puisse gagner dans l'Ohio sans faire de concessions sur les droits civiques, les droits des travailleurs, les droits des homosexuels, les droits des femmes, et peut gagner de façon convaincante dans un Etat que Trump a remporté", a-t-il expliqué.