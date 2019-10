Un des champignons les plus dangereux au monde trouvé en Australie: voici ce que sa consommation peut générer (photo)

L'un des champignons les plus dangereux au monde, nommé "cornes de daim rutilantes", a été découvert pour la première fois dans l'extrême-nord de l'Australie, soit à des milliers de kilomètres des montagnes japonaises et coréennes, sa zone d'origine.

Le spécimen de "podostroma cornu-damae" a été trouvé par un photographe dans une banlieue de Cairns, dans le Queensland, avant d'être identifié par des chercheurs, a annoncé jeudi l'Université James Cook (JCU).



Des décès ont été signalés par le passé en Corée et au Japon, en l'occurrence des personnes qui avaient pris ces "cornes de daim rutilantes", d'une couleur rouge vif, pour d'autres champignons entrant dans la médecine traditionnelle, et l'avaient consommé en infusion.



Matt Barrett, mycologiste à la JCU, a déclaré que la découverte du champignon en Australie étendait "considérablement" son aire de répartition.





Les "cornes de daim rutilantes" sont le seul champignon connu dont les toxines peuvent être absorbées au travers de la peau.



Sa consommation peut générer des vomissements, des diarrhées, de la fièvre et divers symptômes qui, sans traitement, peuvent se solder par des défaillances d'organes ou des dégâts au cerveau et entraîner la mort.



"Le fait que nous puissions trouver dans notre jardin des champignons aussi singuliers et importants sur le plan médical que les cornes de daim rutilantes montre que nous avons encore beaucoup à apprendre au sujet des champignons dans le Nord de l'Australie", a dit M. Barrett.