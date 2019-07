Un deuxième séisme majeur fait trembler le sud de la Californie

Un séisme de magnitude 7,1 a secoué le sud de la Californie vendredi soir, le deuxième de grande ampleur à frapper cette zone peu urbanisée en deux jours, a annoncé l'institut américain de géophysique USGS.

Selon les experts, cette secousse était potentiellement environ dix fois plus dévastatrice que celle qui a touché jeudi matin la zone de Ridgecrest, d'une magnitude de 6,4, à environ 240 km au nord-est de Los Angeles.

Peu d'informations étaient disponibles dans un premier temps mais les secours sur place n'avaient pas fait état de morts ou de dégâts majeurs vendredi soir.

"Des maisons qui ont bougé, des fondations fissurées, des murs porteurs à terre. Un blessé (léger) et les pompiers le soignent", ont rapidement indiqué sur Twitter les secours du comté de San Bernardino, proche de l'épicentre.

"Les premiers rapports font état de dégâts plus importants" que la veille, ont-ils ajouté.

- Spectre du "big One" -

Le séisme de vendredi a une nouvelle fois été ressenti jusqu'à Los Angeles, où aucun dégât majeur n'a toutefois été recensé, selon les autorités locales.

Ressentis également jusqu'à Las Vegas dans le Nevada voisin, ces deux tremblements de terre successifs ont ranimé le spectre du "Big One", un méga-séisme potentiellement dévastateur tant redouté dans l'Ouest américain.

La sismologue Lucy Jones, du California Institute of Technology (Caltech), a toutefois assuré que les deux séismes s'étaient produits "sur la même faille", qui n'est pas celle de San Andreas susceptible de provoquer ce redouté "Big One".

La spécialiste a toutefois insisté sur la "forte probabilité" d'assister à des répliques importantes dans les jours à venir dans la même zone.

Selon Lucy Jones, il y a 50% de chances d'avoir un séisme de magnitude 6 ou plus et 10% de magnitude 7 ou plus durant la semaine.

A Ridgecrest, petite ville d'environ 28.000 habitants, Jessica Kormelink, une habitante interrogée par la télévision CNN, a raconté qu'elle avait senti "un tremblement plutôt sérieux". "Et ma maison, c'est comme si elle ondulait", a-t-elle dit, en écho à de nombreux témoignages similaires à des dizaines de kilomètres à la ronde.

Mick Gleason, un responsable du comté de Kern où se situe Ridgecrest, a fait état de deux bâtiments en feu. "Mais nous avons des dizaines de camions de pompiers" grâce aux importants renforts dépêchés la veille, a-t-il rassuré, sans pouvoir donner de détails sur d'éventuels blessés ou dresser un bilan des dégâts matériels.

Le chef des pompiers du comté de Kern, David Witt, a quant à lui affirmé qu'aucun mort n'avait été signalé après la secousse. Et si 1.800 foyers sont privés d'électricité, aucune fuite de gaz n'a été signalée, a-t-il dit.

A Trona, petite communauté isolée au nord-est de Ridgecrest, un habitant cité par le Los Angeles Times, Ivan Amerson, a fait état de "dégâts importants", citant notamment des maisons ayant été secouées hors de leurs fondations.

Selon l'USGS, le séisme de jeudi était vraisemblablement un précurseur de celui qui s'est produit vendredi à 20h19 heure locale.

D'après le Los Angeles Times, celui de vendredi était plus puissant que le séisme de Northridge (Californie) en 1994. D'une magnitude de 6,7, il avait fait officiellement 57 morts mais avait frappé une zone beaucoup plus densément peuplée.

Avec une magnitude de 6,4, le séisme de jeudi était le plus important à frapper la Californie du Sud depuis 1999.

Il avait fait quelques "blessés légers", principalement liés à des fenêtres brisées par la secousse ou des chutes d'objets ou d'étagères dans des magasins, mais pas de dégâts majeurs.

- 1.200 répliques -

Les secours avaient bénéficié dès jeudi après-midi de l'arrivée d'importants renforts dans la zone de Ridgecrest, précisément pour parer à une nouvelle secousse potentiellement destructrice.

Depuis jeudi matin, Ridgecrest a été secouée par plus de 17 séismes de magnitude 4 et au moins 1.200 répliques d'intensités variées au total.

Les pompiers de la ville ont fait état de lignes électriques tombées au sol et de coupures de courant localisées à la suite du séisme qui a duré une vingtaine de secondes, selon des journalistes de l'AFP.

Mais les inspections de sécurité menées à l'aéroport international n'ont détecté aucun dégât et le trafic aérien n'a en rien été perturbé par le séisme.

Selon des témoignages de touristes, les attractions du parc Disneyland, proche de Los Angeles, ont quant à elles été fermées pour une inspection de sécurité.