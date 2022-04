Theo a survécu au dramatique accident de car en Égypte, mais pas sa grand-mère: "J'ai vu le feu à l'avant et des gens brûler"

Un dramatique accident d'autocar en Egypte a eu lieu mercredi. 10 personnes ont perdu la vie dont une Belge. Elle avait emmené sa famille en vacances à l'occasion d'un anniversaire. Son petit fils, rescapé de l'accident témoigne aujourd'hui.

"Pour mes 18 ans, on avait décidé de partir en Egypte. C'était un des plus beaux voyages de notre vie avant ce crash", confie-t-il.

Theo était avec ses grands-parents, ses oncles, tantes et cousins. Mercredi, ils se lèvent très tôt pour aller visiter le temple d’Abou Simbel.

"Je dormais et j'ai senti ma tête cogner quelque chose de très dur. Cela devait être le fauteuil avant, je suppose. Ma tête s'est cognée très fort, et je me suis retrouvé à terre avec une dame sur mes genoux et des poissons qui ont volé partout", poursuit Theo. "Des poissons car notre bus a eu un accident frontal avec un camion qui transportait des marchandises inflammables et des poissons."

"J'entendais les gens crier. J'ai vu le feu à l'avant et des gens brûler. Par miracle, j'ai réussi à sortir et le bus a explosé 10 secondes plus tard. Heureusement, un Français a eu la bonne idée de taper avec son pied contre la 2e porte du bus à l'arrière qui s'est ouverte, et on a pu s'échapper grâce à ça", raconte le jeune rescapé.

Il y a eu 10 morts. 10 personnes assises à l’avant du bus. Parmi elles, Lucia, la grand-mère de Theo.

"Nous espérons qu'elle est décédée directement suite à l'impact et qu'elle n'a pas souffert. Elle voyageait énormément et était très contente d'être là. On a passé de beaux moments avant ce crash et c'est ce que j'ai envie de retenir d'elle"

Theo a le nez cassé. Une partie de la gencive arrachée. 5 membres de sa famille sont également blessés. "On nous annoncé des nez cassés, des bras cassés, des dents en moins... Mais on s'en fout de ça. On est juste content d'être encore vivants. J'ai encore du mal à réaliser. On connaissait les personnes dans le bus car ça faisait quelque jour qu'on était ensemble. Psychologiquement, ça va être dur. Dans les prochains jours, on va être pris en charge par des psychologues", conclut-il.