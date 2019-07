Comment un père de famille a sauvé la vie in extremis de ses enfants grâce à son drone

Un père fait usage de son drone et découvre avec stupeur une ombre menaçante proche des ses enfants : un requin.

C'était le 23 juin dernier. Un père, du nom de Dan Watson, a emmené ses trois enfants (qui ont respectivement 9, 6 et 5 ans) à la plage, la New Smurna Beach, en Floride. Ce père a voulu utiliser son drone pour photographier ces joyeux moments à la plage. Tout en admirant ces images en temps réel, le père s'est aperçu avec stupeur qu'il y avait une ombre menaçante proche de l'endroit où ses enfants jouaient dans l'eau. Il s'est bien vite rendu compte du danger : cette ombre était en faite un requin.

Sur son compte instagram, le père note sur la légende de la photo capturée : " Vous voyez l'ombre sombre qui se dirige vers le rivage et ces personnes ? C'est ce que je voyais ce week-end en pilotant ma Mavic 2 Pro... et oh, 3 de ces personnes sont mes enfants (..)". La photo suivante montre les enfants sortir précipitamment de l'eau, après que leur père les ai avertis du danger.

Dan Watson ne faisait usage de son drone que pour des raisons professionnelles. Il a donc eu beaucoup de chance en décidant de l'emmener avec lui."Et si je n'avais pas piloté le drone ce jour-là ? ", s'est-il demandé.