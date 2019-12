EFFROYABLE accident filmé par hasard au Texas: "J'ai vu le camion foncer sur nous et j'ai immédiatement couru" (vidéo)

Après avoir heurté une voiture, un camion a foncé sur un groupe de piétons composé de policiers et d'un cameraman. L'accident s'est déroulé au Texas. Outre le chauffeur, un des policiers a été blessé, mais ses jours ne sont pas en danger.

Caleb Holder, cameraman pour une chaîne de télévision américaine, se trouvait sur le bord d'une route au Texas pour filmer un premier accident de voiture lorsqu'un second crash s'est produit. "J'ai vu un camion arriver, décrit Caleb. Et j'ai immédiatement su que je devais prendre la fuite". Sur les images prises par sa caméra, on voit en effet un camion arriver droit sur un groupe de policiers et se coucher violemment sur le flanc. Les images montrent la fuite des policiers. L'un d'eux se réfugie dans une voiture, l'autre, tente de courir, puis chute et se fait heurter par le camion. "Alors que je fuyais, je me souviens m'être retourné et avoir vu un policier courir également. Puis, je l'ai vu tomber alors que le camion arrivait sur lui".

"Le policier qui a été touché par le camion va s'en sortir, a assuré le sergent Johnny Bures. Il a de sérieuses blessures, mais ses jours ne sont pas en danger".