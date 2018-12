Un éléphant de Pairi Daiza prochainement rendu à la vie sauvage

(Belga) Un éléphant du parc animalier Pairi Daiza sera prochainement rendu à la vie sauvage au Laos ou en Thaïlande, dévoilent vendredi les journaux la Dernière Heure, De Morgen et Het Laatste Nieuws. Il s'agit d'une première mondiale.

L'éléphant gambade encore entre les pattes de sa mère dans la savane de Pairi Daiza, à Brugelette. Mais bientôt, Ta Wan devra s'en sortir tout seul dans la vie sauvage. Le parc est en pourparlers avec des réserves naturelles au Laos et en Thaïlande. L'animal, un mâle, est aujourd'hui âgé d'un an et demi. "Après quatre ans, ceux-ci quittent naturellement le troupeau", explique Aleksandra Vidanovski, secrétaire générale de Paira Daiza Foundation, dans la DH. "Du même coup, il va témoigner de moins d'intérêt pour sa maman, ses sœurs, ses tantes. Dans la nature, ses semblables se séparent de la gent féminine pour se regrouper avec d'autres mâles dans une espèce de harde de célibataires. Quand le moment sera venu pour Ta Wan, nous lui ferons effectuer son vol." Le voyage sera précédé de plusieurs années de préparation. "Nous allons l'entraîner à l'indépendance, le stimuler à trouver lui-même sa nourriture. Nous devons organiser des exercices de groupe avec d'autres éléphants", selon M. Vidanovski. (Belga)