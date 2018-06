Un éléphant sauvage a tué au Népal un homme de 67 ans mardi soir, a indiqué la police. L'homme avait auparavant, avec d'autres habitants du village Ratanpur, à proximité d'un parc naturel au sud du pays, chassé un troupeau d'éléphants de leurs champs. Les éléphants sauvages sont de plus en plus confrontés aux êtres humains, chassés de leur environnement naturel à cause de la déforestation ou d'autres interventions.