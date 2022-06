Un éléphant tue une femme et revient piétiner son cadavre lors de ses funérailles en Inde

En Inde, un éléphant a tué une femme de 70 ans. Il a piétiné son cadavre lors de ses funérailles, a déclaré la police locale. L'Indienne, Maya Murmu, a été attaquée par l'éléphant alors qu'elle allait chercher de l'eau dans le district de Mayurbhanj, à Odisha, selon le média indien The Print. Elle se trouvait près d'un puits lorsque l'animal a surgi de nulle part.



L'éléphant s'était éloigné de la réserve naturelle de Dalma, qui se trouve à près de 200 km de Mayurbhanj.



Après avoir été piétinée, Maya Murmu a été transportée à l'hôpital où elle a succombé à ses blessures, a déclaré l'officier de police Lopamudra Nayak à l'agence de presse Press Trust of India, dont les propos ont été relayés par Newsweek.



Selon les rapports, lorsque les membres de la famille se sont rassemblés pour les funérailles et étaient en train de pratiquer les derniers rites, le même éléphant est apparu, a soulevé le corps de sa victime qui se trouvait sur un bûcher funéraire et l'a piétiné à nouveau, sous le regard choqué des personnes en deuil.



La famille n'a pu poursuivre la cérémonie qu'après le départ de l'éléphant. On ignore si l'animal a fait du mal à d'autres personnes présentes.



Les conflits entre les éléphants et les humains sont fréquents à Odisha. L'activité industrielle intensive dans cet État riche en minéraux a accru l'empiètement de l'homme sur les habitats des animaux, augmentant ainsi les risques de rencontres entre les villageois et les éléphants.



Selon The Independent, le nombre de morts non naturelles d'éléphants a également augmenté de façon inquiétante dans cet État. Au moins 1 356 éléphants sont morts dans l'État d'Odisha depuis 2000-2001, selon les données fournies par le directeur de la faune sauvage de l'État, rapporte l'agence de presse IANS. Au moins 42 décès d'éléphants ont été enregistrés dans l'État en seulement sept mois, d'avril à octobre de l'année dernière.