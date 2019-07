Un enfant de 2 ans s'offre un dangereux voyage sur le tapis roulant des bagages d'un aéroport (vidéo)

Edith Vega était avec son fils de 2 ans à l'aéroport d'Atlanta aux États-Unis quand le bambin a profité qu'elle imprimait leurs billets pour lui fausser compagnie. Alors qu'il n'y avait pas de personnel présent à ce moment-là derrière le guichet de Spirit Airlines, Il s'est dirigé vers le tapis roulant qui emporte les bagages juste derrière le et s'y est retrouvé coincé pour un dangereux voyage de 5 minutes.



La maman ayant vu où avait filé son enfant a tenté de réagir, mais le personnel de l'aéroport l'en a empêché. "Je voulais sauter et essayer d'aller le chercher, mais ils ne m'ont pas permis", explique Edith.



Une fois repéré sur les caméras de surveillance, les bagagistes ont arrêté le tapis pour pouvoir récupérer le petit garçon. Il a directement été emmené à l'hôpital le plus proche. Sa main droite souffre d'une grave entorse.



L'aéroport a communiqué qu'ils enquêtaient actuellement pour qu'un tel accident ne puisse se reproduire.