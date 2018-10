Un enfant de 5 ans victime d'une overdose après avoir récolté des bonbons pour Halloween

Un enfant de 5 ans a dû être hospitalisé après avoir été testé positif à la méthamphétamine.

Après avoir récolté des bonbons pour Halloween à Galion dans l'Ohio, un garçon de 5 ans a fait une overdose dimanche soir. Il a été dépisté positif à la méthamphétamine. Il est hors de danger. Un reportage de Justine Roldan Perez. "Demandez aux gens de vérifier l'ensemble des bonbons que leurs enfants reçoivent à Halloween. Et si il y a quelque chose de suspect, appelez-nous", conseille Brian Saterfield, chef de la police de Galion après les faits.



Les enquêteurs tentent de savoir si la substance se trouvait dans les bonbons qu'il a reçu lors de sa tournée d'Halloween. "Nous avons envoyé un élément de preuve au laboratoire criminel de la police", ajoute le chef de la police.



Depuis l'incident, toute la communauté est en alerte. Les parents sont inquiets de laisser sortir leurs enfants. "Je ne laisserai plus mes enfants faire la tournée d'Halloween. Je leur achèterai des bonbons, mais ils ne feront plus ça. Je pense honnêtement qu'ils devraient arrêter après ce qui s'est passé. Cet enfant aurait pu mourir", lance Autumn Meuser, mère de trois enfants.



Si les circonstances restent encore floues pour le moment, la police et les habitants comptent bien prendre leurs précautions cette année durant la fête des morts.