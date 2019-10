Un enfant de deux ans sauvé en Inde: il a passé 3 jours coincé dans un puits

Un enfant de deux ans coincé dans un puits en Inde a été sauvé après 3 jours lors d'une importante opération de sauvetage, dans l'Etat de Tamil Nadu, en Inde.

Sujith Wilson, deux ans, était initialement coincé à 10 mètres de profondeur, mais l'enfant est ensuite tombé plus profondément et était bloqué à 180 mètres. Les sauveteurs avaient du mal à évaluer son état à cause d'épaisses couches de boue. Ils ont envoyé de l'oxygène au petit garçon.

Pour sortir l'enfant, un deuxième trou a été creusé, parallèle à celui dans lequel l'enfant était tombé. Selon les médias locaux, la mère, présente sur place, demandait à son fils de ne pas pleurer. Au début de l'opération de sauvetage, elle a également cousu un sac dans l'espoir qu'il puisse être utilisé pour ramener le garçon à la surface.