Un enfant palestinien de 4 ans décède à Gaza: il avait été blessé lors d'affrontements

Un enfant palestinien de quatre ans est décédé mardi après avoir été blessé lors d'affrontements vendredi entre des manifestants palestiniens et des soldats israéliens le long de la frontière entre Israël et la bande de Gaza, a annoncé le ministère de la Santé à Gaza.

"Ahmed Abou Abed, âgé de quatre ans et huit mois, est mort des suites de ses blessures vendredi dernier à l'est de Khan Younès", a déclaré le porte-parole du ministère de la Santé Achraf al-Qodra dans un communiqué.



Le communiqué, publié mardi soir, ne donne pas de détails sur les circonstances dans lesquelles l'enfant a été blessé.





Blessé par des éclats lors de tirs



Son oncle Bassem, âgé de 38 ans, présent à l'hôpital où est décédé l'enfant, a dit à l'AFP qu'il avait été blessé par des éclats lors de tirs pendant les manifestations de vendredi. Pendant ces manifestations, le père de Ahmed Abou Abed avait été blessé par balles, a-t-il dit.



Les raisons de la présence de l'enfant à proximité des affrontements n'ont pu être explicitées.



L'armée israélienne a dit examiner les circonstances du décès de l'enfant, sans s'exprimer dans un premier temps sur ses causes. Mais, dans un message adressé à l'AFP, elle a accusé le mouvement islamiste Hamas au pouvoir à Gaza de "se servir de manière cynique des habitants de Gaza comme boucliers humains en les plaçant à l'avant des heurts et des attaques terroristes".



"Face à cette réalité", elle a dit faire "tout son possible pour éviter de porter atteinte aux enfants".





235 Palestiniens et 2 soldats israéliens tués



Depuis le 30 mars et le début de la mobilisation appelée "Marche du retour", au moins 235 Palestiniens ont été tués par des tirs israéliens. Outre la fin du blocus israélien imposé à Gaza depuis plus de 10 ans, ce mouvement réclame le retour des réfugiés palestiniens sur les terres qu'ils ont fuies ou dont ils ont été chassés à la création de l'Etat d'Israël en 1948.



Deux soldats israéliens ont trouvé la mort au cours de ces mois de confrontation.