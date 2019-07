Un enfant tombe entre le train et le quai: panique dans la gare de Sydney

Une vidéo qui rappelle aux parents l’importance de rester vigilants pendant ce contexte de vacances scolaires, particulièrement propice à ce type d’incidents.

Des images glaçantes enregistrées par une caméra de télésurveillance sur un quai de la gare de Sydney, en Australie. Alors qu’une mère de famille s’approche du train avec une poussette, l’enfant qui est à ses côtés tombe dans l’espace qui sépare le quai du train. La maman lève ensuite le bras pour attirer l'attention du personnel de la gare, tandis que les passants ramènent l'enfant apparemment indemne sur le quai.



Le ministre des Transports de l'État de Nouvelle-Galles du Sud, Andrew Constance, a conseillé au public de tenir les enfants par la main lorsqu'ils se déplacent dans les gares et les trains. Les trains de Sydney ont déclaré que plus de la moitié des accidents de gares sur leur réseau avaient eu lieu dans les trois gares les plus achalandées du quartier central des affaires (CBD).