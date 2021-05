Un État américain réinstaure la peine de mort… via chaise électrique ou peloton d’exécution

Le peloton d'exécution a été instauré en Caroline du Sud pour appliquer la peine capitale aux condamnés à mort qui peuvent également choisir la chaise électrique, a annoncé lundi le gouverneur de cet État du sud des États-Unis.

"Ce week-end, j'ai ratifié une loi qui va permettre à l'État d'appliquer la peine de mort. Les familles et les proches des victimes sont en droit de faire leur deuil et d'obtenir justice grâce à la loi. Maintenant, nous pouvons le faire", a expliqué Henry McMaster sur Twitter.

A cause d'une pénurie de substances létales

Ce républicain, favorable à la peine capitale, souhaite reprendre les exécutions après une pause de dix ans dans son État en raison d'une pénurie de substances utilisées dans les injections létales. La loi, signée vendredi, fait de la chaise électrique le premier choix d'un condamné à mort à la place de l'injection létale, et autorise la formation d'un peloton d'exécution, qui devient la seconde option. L'exécution par injection redeviendra l'option prioritaire quand les substances nécessaires seront à nouveau disponibles, selon le texte. Jusqu'ici, un condamné à mort devait choisir entre la chaise et l'injection, cette dernière option étant automatique s'il refusait de choisir.

"Effroyable" et raciste

L'organisation d'aide aux prisonniers Incarcerated Outreach Network, basée en Caroline du Sud, a dénoncé sur Twitter une décision "effroyable, choquante et abominable". Pour le représentant local de la grande organisation de défense des droits civiques ACLU, Frank Knaack, l'Etat a "trouvé un nouveau moyen de redémarrer les exécutions au sein d'un système raciste, arbitraire et sujet aux erreurs". "La justice de Caroline du Sud fait des erreurs mais la peine capitale est irréversible", a-t-il ajouté dans un communiqué, soulignant que les personnes de couleur représentaient plus de la moitié des condamnés à mort, mais seulement 27% de la population de l'État.

Déjà 3 autres États

La chaise électrique, baptisée "Old Sparky", n'a plus été utilisée depuis 2008 et la dernière exécution par injection date de mai 2011, selon le Département des prisons de l'État et les médias locaux. La Caroline du Sud est le quatrième Etat américain à autoriser l'application de la peine capitale par un peloton d'exécution, avec le Mississippi, l'Oklahoma et l'Utah, selon le Centre d'information sur la peine de mort (DPIC). Seulement trois condamnés sont morts devant un peloton d'exécution, tous dans l'Utah, depuis le rétablissement de la peine capitale par la Cour suprême en 1976, selon le Centre.