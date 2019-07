Un étudiant découvre un crâne de Triceratops vieux de 65 millions d'années (vidéo)

Il s'appelle Harrison Duran, est en 5ème année de biologie à l'Université de Californie et est passionné par les dinosaures. Il a monté une fouille archéologique dans les "badlands" du Dakota du Nord, une région connue pour ses nombreux fossiles du Crétacé, avec Michael Kjelland, un professeur de l'Université locale de Mayville State. Et pour sa première fois, il a eu l'énorme chance de tomber sur un trésor archéologique.

"Je n'arrive pas à décrire l'excitation qui m'a pris au moment où on a découvert le crâne", a déclaré Duran dans un communiqué de presse publié mercredi par son école. "Je suis obsédé par les dinosaures depuis que je suis gamin, donc c'était un événement pour moi."



Les fouilles avaient commencé le 1er juin et à peine 4 jours plus tard, Harrison tombait sur un crâne de Triceratops particulièrement bien conservé. Il était placé à l'envers et la base de sa corne gauche était partiellement exposée à la surface. "C'est merveilleux que nous ayons trouvé du bois fossilisé et des feuilles d'arbre tout autour et même sous le crâne", s'enthousiasme Harrison. "Cela nous donne une image plus complète de l'environnement à l'époque."



Le lieu n'avait pas été choisi au hasard. L'année dernière, le professeur Kjelland avait découvert un autre crâne de Triceratops dans la même zone que celle en cours de fouille. "Je vais dans les badlands depuis des années, mais pour ce site en particulier, c'était la première fois".



Le Triceratops a été nommé Alice, en l'honneur de la propriétaire du terrain où avaient lieu les fouilles.



Depuis sa découverte, le fossile a été entièrement dégagé du sol en une semaine. Il a été stabilisé grâce à une colle spéciale pour solidifier les os fracturés et minéralisés. Puis il a été recouvert de papier d'aluminium et de plâtre, placé dans une grande boite et enveloppé dans un matelas de mousse à mémoire de forme pour être transporté jusqu'au laboratoire où il est désormais étudié par la société créée par le duo.



Fossil Excavators est une société à but non lucratif destinée à découvrir d'autres fossiles, les préserver et éduquer le public. Ils espèrent pouvoir exposer Alice sur la campus de l'Université de Californie.



Quant au lieu de la trouvaille, il restera secret. En effet, "il y a eu des gens dans le passé qui ont volé des os de dinosaures", a déclaré Kjelland dans un communiqué de presse.



Et pour ceux qui ne verraient pas à quoi ressemblait le Triceratops, voici une des nombreuses reconstitutions présentes dans un parc à thème sur les dinosaures.