Un Eurostar supplémentaire à destination d'Amsterdam dès juin prochain

(Belga) La liaison Eurostar lancée en avril entre Amsterdam/Rotterdam et Londres, via Bruxelles, donne toute satisfaction. Une troisième liaison journalière sera dès lors lancée dès juin 2019. Eurostar espère encore évoluer vers quatre ou cinq liaisons par jour dans une phase ultérieure, annonce mercredi la porte-parole Stefanie Van Mierlo.

"Le nouveau service est très populaire", dit-elle. "Depuis le lancement en avril, nous avons transporté plus de 130.000 clients supplémentaires, des passagers qui optent pour le train à grande vitesse plutôt que l'avion". A partir de juin, une troisième liaison quotidienne sera donc proposée entre Amsterdam et Londres. Il s'agira d'un Eurostar Londres-Bruxelles qui poursuivra sa route jusqu'aux Pays-Bas. Les voyageurs partant de Bruxelles n'auront donc pas de train supplémentaire jusqu'à Londres mais bien un convoi de plus pour et depuis Amsterdam. Les personnes désirant rejoindre Londres depuis les Pays-Bas doivent actuellement descendre à Bruxelles pour être contrôlés. D'ici la fin 2019, cela devrait changer et les passagers devraient pouvoir être contrôlés dès les gares néerlandaises. Dès que ce sera le cas, Eurostar ambitionne de passer à quatre ou cinq liaisons par jour entre les Pays-Bas et la capitale anglaise. (Belga)