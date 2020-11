Un ex-astronaute démocrate bat une sénatrice républicaine dans l'Arizona

(Belga) L'ex-astronaute américain Mark Kelly a battu dans la nuit de mardi à mercredi la sénatrice républicaine et ex-pilote de chasse Martha McSally, selon Fox News et le New York Times, offrant une victoire importante aux démocrates, qui tentent de reprendre la majorité au Sénat. Il devient cependant difficile pour les démocrates de reprendre le Sénat, après quelques batailles remportées par les républicains. Le camp démocrate devait reprendre au moins quatre sièges aux républicains pour parvenir à un ex aequo.

"Je suis confiant dans le fait que lorsque les bulletins seront dépouillés, nous réussirons notre mission", avait lancé, avant l'annonce de sa victoire par les médias américains, Mark Kelly. Ce militaire à la retraite de 56 ans a servi dans la Marine et à la Nasa, pour laquelle il est allé jusque dans la Station spatiale internationale (ISS). Il l'a emporté contre Martha McSally, 54 ans, qui avait été nommée par le gouverneur de l'Arizona fin 2018 pour remplacer John McCain après son décès. Le sénateur démocrate d'Alabama Doug Jones a, lui, perdu son siège, tout comme le républicain Cory Gardner (Colorado). Les démocrates espéraient entre autres obtenir la victoire dans le Maine et en Caroline du Nord. Cependant, selon des résultats préliminaires, la républicaine Susan Collins serait en tête dans le Maine comme son collègue Thom Tillis en Caroline du Nord. Les démocrates n'auraient pas non plus réussi à s'imposer en Iowa, où plusieurs médias annoncent la républicaine Joni Ernst comme gagnante ainsi que Steve Daines dans le Montana. La Géorgie était aussi considérée comme un État où les démocrates pouvaient potentiellement l'emporter, David Perdue étant perçu comme le maillon républicain le plus faible au Sénat. Mais lui aussi semblait conserver son siège, selon les premiers résultats, tandis que le démocrate Gary Peters perdrait de son côté le sien. Les républicains semblaient donc conserver, pour l'instant, leur majorité, à 52-48. (Belga)