Un explorateur sous-marin retrouve des détritus au point le plus profond des océans

(Belga) Un explorateur sous-marin américain qui explore les endroits les plus profonds de la planète y a découvert des détritus d'origine humaine. "J'ai trouvé deux déchets humains, on ne sait pas ce que c'était, mais ça a bien été fabriqué par l'homme", a déclaré Victor Vescovo lundi.

L'homme de 53 ans participe à la "Five Deeps Expedition" qui vise à explorer les points les plus profonds des océans. Lui et son équipe ont passé au crible quatre des cinq points entre le 28 avril et le 7 mai. Victor Vescovo a à son actif deux records de la plongée en solo la plus profonde, avec plusieurs voyages au fond de la mer de près de 11 km jusqu'à l'extrémité sud de la fosse des Mariannes dans le Pacifique. L'homme de 53 ans a déclaré lundi qu'il avait découvert trois nouvelles espèces d'animaux marins, mais aussi des déchets. Lors de ses expéditions, il est rare de ne pas trouver de détritus, a-t-il ajouté. "Cela nous fait réaliser ce que nous faisons aux océans, ils ne sont pas des poubelles et nous devrions les traiter de manière plus respectueuse." Son périple dans un sous-marin est filmé pour un documentaire de Discovery Channel qui doit sortir plus tard cette année. (Belga)