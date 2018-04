Un F-16 s'écrase près de Las Vegas, 3e crash militaire en deux jours

(Belga) Un F-16 de l'US Air Force s'est écrasé mercredi près de Las Vegas, dans l'Ouest des Etats-Unis, troisième crash en deux jours pour l'armée américaine.

"Un F-16 de la base aérienne de Nellis (Nevada) s'est écrasé aux alentours de 10H30 (17H30 GMT) au cours d'un entraînement de routine sur le centre d'essai du Nevada", a indiqué l'US Air Force dans un communiqué. L'état de santé du pilote "n'est pas connu", précise le communiqué. Mardi à 14H35 (21H35 GMT), un hélicoptère "Super Stallion" des Marines s'était écrasé en Californie au cours d'un exercice de routine près de la petite ville californienne d'El Centro, à proximité de la frontière mexicaine, selon un communiqué du corps des Marines. Les quatre membres d'équipage de l'hélicoptère ont été tué dans cet accident qui s'est également produit pendant un exercice, précise le communiqué. Une enquête a été ouverte. Le même jour, un chasseur Harrier AV-8B de l'US Navy s'était écrasé à 16H00 locales (13H00 GMT) peu après le décollage à l'aéroport de Djibouti, près de Camp Lemonnier, base militaire américaine sur le continent africain. Le pilote a été blessé en s'éjectant et évacué vers l'hôpital de Camp Lemonnier, a précisé la Navy dans un communiqué. Il n'y a pas eu d'autres blessés. Le ministre américain de la Défense Jim Mattis a obtenu le mois dernier un budget record pour le Pentagone, qui va permettre des investissements en suspens depuis plusieurs années, notamment dans la Navy, sur-sollicitée sur les théâtres étrangers, et l'US Air Force, qui perd ses pilotes à grande vitesse car ils vont chercher des salaires plus attractifs dans le privé. (Belga)