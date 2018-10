Un femme centenaire victime d'un viol en Inde

Une femme âgée de 100 ans a été victime d'un viol commis dans l'est de l'Inde par un homme d'une vingtaine d'années, annonce la police locale jeudi. L'individu a été arrêté.



Le suspect avait attaché la personne âgée chez elle, dans un village du Bengale Occidental. "Elle s'était endormie lorsque l'homme, qui habite dans les environs, est entré dans sa chambre et l'a violée", explique le policier Anup Pal. La petite-fille de la victime l'a entendue et s'est rendue sur les lieux, où elle a découvert les faits. La police a arrêté le suspect, à la suite d'une plainte déposée par la famille de la victime. Lors de son interrogatoire, il aurait affirmé qu'il était ivre et qu'il n'avait pas réalisé ce qu'il était en train de faire. Il a été placé en détention provisoire dans l'attente de son procès.