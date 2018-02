Un festival célèbre la coupe mulet en Australie: "Ce n'est pas qu'une coiffure, c'est un mode de vie" (vidéo)

Les amateurs de mulets de toute l'Australie se sont rassemblés dans une petite ville de campagne ce samedi 24 février pour célébrer ce "mode de vie" et couronner les "meilleurs mulets".



MacGyver, Chuck Norris

La coiffure, qui consiste à porte des cheveux longs sur la nuque mais plus courts sur les tempes, a connu ses heures de gloire dans les années 70-80. Le personnage de MacGyver ou encore Chuck Norris, ont participé à rendre la coupe célèbre.

Laura Johnson, qi travaille dans un hôtel de la région, a eu l'idée de ce festival célébrant la coupe de cheveux dans le but d’amener plus de touristes.

Un mulet travaillé depuis 1986

Plus de 150 compétiteurs ont arboré leur mulet dans l’espoir d’obtenir un titre dans une des 5 catégories : mulet de tous les jours, sale, roux, femme et junior. Le prix le plus convoité du "plus grand mulet" a été remporté par Shane, un qui a commencé à parfaire sa coupe en 1986.