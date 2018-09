Un film d'animation belge primé à Ottawa

(Belga) Le film d'animation en stop motion "Ce magnifique gâteau! " des réalisateurs belges Emma De Swaef et Marc James Roels a été primé ce week-end au festival du film d'animation d'Ottawa, au Canada, remportant un "Grand Prize". Le festival du film d'animation d'Ottawa est le plus important en Amérique du Nord.

"Ce magnifique gâteau! " a déjà été distingué aux festivals d'Annecy (France), Zagreb (Croatie) et Vila do Conde (Portugal). Ce film de 44 minutes, mêlant histoire et rêverie, raconte l'histoire de cinq personnages dans l'Afrique coloniale de la fin du 19ème siècle en quatre chapitres: un roi perturbé, un pygmée travaillant dans un hôtel de luxe, un homme d'affaires ruiné, un porteur égaré et un jeune déserteur. (Belga)