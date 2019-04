Un Français arrêté pour de multiples viols sur mineurs en Asie

Un Français a été mis en examen pour de multiples viols sur mineurs commis en Asie du Sud-Est et écroué lundi en France, a-t-on appris de sources concordantes, confirmant une information du Parisien. Selon le parquet de Paris, cet homme a été interpellé à Besançon (Doubs) le 30 mars par les enquêteurs de l'Office central de répression des violences aux personnes (OCRVP). Il a été mis en examen deux jours plus tard pour "viols et agressions sexuelles sur mineurs", "détention, acquisition et captation en vue de sa diffusion d'images à caractère pornographique d'un mineur", "participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime" et "corruption de mineurs de plus de 15 ans". Le suspect a été placé en détention provisoire conformément aux réquisitions du parquet de Paris. "L'information judiciaire vise des faits susceptibles d'avoir été commis en Thaïlande, en Malaisie, aux Philippines et en Inde", a précisé pour sa part une source proche du dossier.

Retrouvé avec deux adolescentes à Bangkok



Selon le Parisien, l'homme, âgé de 51 ans, enseignait le français dans un centre de langues à Singapour. Il est "soupçonné d'avoir violé et agressé au moins une cinquantaine d'enfants en Asie", écrit le quotidien. Il avait été déjà interpellé le 4 février à Bangkok, où deux jeunes adolescents avaient été retrouvés dans sa chambre d'hôtel, mais il avait été relâché quelques jours plus tard et avait récupéré son passeport, selon le journal. Son cas aurait été signalé à la justice française par l'ambassade de France en Thaïlande.