Un Français soupçonné d’abus sexuels sur plus de 300 mineurs arrêté en Indonésie

La police indonésienne a procédé à l'arrestation vendredi dans la capitale Jakarta d'un Français suspecté d'avoir abusé sexuellement de plus de 300 mineurs.



Cet homme de 65 ans invitait les enfants dans un hôtel de la mégalopole et leur offrait 250.000 roupies (16,13 euros) et un million de roupies (65 euros) pour avoir une relation sexuelle filmée, a fait savoir le chef de la police de Jakarta, Nana Sujana. Le prédateur abusait physiquement des mineurs s'ils refusaient de se soumettre à des relations sexuelles, a-t-il poursuivi précisant que de nombreuses victimes étaient des enfants des rues qui étaient attirés par la promesse d'emploi dans le mannequinat. Le suspect, arrêté jeudi, risque la peine de mort en vertu de la législation du pays sur la protection de la jeunesse si sa culpabilité est avérée pour viols de multiples mineurs.

"Quand les enquêteurs ont mené leur raid dans la chambre d'hôtel, il a été retrouvé à moitié nu avec deux enfants", a indiqué le chef de la police D'autres preuves ont été retrouvées dans sa chambre, dont un ordinateur avec des vidéos de ses actes avec 305 mineurs, selon la police.