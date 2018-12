Un gamer australien poursuivi après avoir frappé sa compagne en plein livestream (vidéo)

Le gamer Luke James Munday est poursuivi en Australie. Il est accusé d’avoir agressé sa compagne.

Luke James Munday, 26 ans, a été inculpé d’agression dimanche. Quelques heures plus tôt, alors qu’il était en livestream avec ses followers, il aurait frappé sa compagne. C’est en effet sa caméra qui le dénonce, puisqu’on entend sur la vidéo la jeune femme de 21 ans crier et pleurer après avoir affirmé qu’elle avait été frappée au visage.

Dans la vidéo, devenue rapidement virale, on peut voir Luke James Munday, aussi connu sous son nom de gamer MrDeadMoth, parler durement à sa compagne, lui disant de déguerpir lorsqu’elle tentait de s’approcher de lui.

Plus tard dans la vidéo, on entend les enfants du couple pleurer et crier "Papa", pendant que la jeune femme sanglote. Selon la police, leurs filles âgées de 3 ans et 20 mois étaient à la maison au moment du livestream.