Un garçon de 5 ans sauve toute sa famille d'un incendie: "Je les ai tous sortis de là"

Un garçon de 5 ans a sauvé toute sa famille d'un incendie survenu dans leur logement de Chicago, aux Etats-Unis. C'est lui qui a donné l'alerte en plein milieu de la nuit.

À l'intérieur de la maison, il ne reste plus rien. Tout a été détruit mais tout le monde est en vie grâce à un petit garçon de 5 ans qui a averti la famille de la présence des flammes.



"J'ai crié à ma tante qu'il y avait du feu. Les flammes venaient du plafond, elles se précipitaient de plus en plus bas", raconte Jayden.



Mais comment ce jeune enfant a-t-il pu être si réactif à 4 heures du matin ? C'est l'odeur de fumée qui l'a alerté.



"J'ai senti la fumée, je me suis levé et je suis sorti", raconte le petit garçon.

"Tu as peur ?", lui demande un journaliste. "Oui, tu crois quoi ? Bien sûr que j'ai eu peur, rétorque Jayden. Mais je les ai tous sortis de là"

Jusqu'au bout Jayden s'est assuré que tout le monde sorte de la maison en feu. Les 7 adultes et les 6 enfants de la famille.



"Il essayait de faire sortir tout le monde. Je suis reconnaissante parce que je ne m'attendais pas à ce qu'il agisse comme un héros, à ce qu'il sauve la vie de tout le monde", raconte Tracey Espinoza, maman de Jayden.



"Il a même dit 'j'ai sauvé tout le monde'", s'amuse-t-elle.



La cause de l'incendie n'est pas encore connue. Les membres de la famille ont été relogés dans un hôtel. Sans l'aide de Jayden, ils ne seraient peut-être pas tous en vie aujourd'hui.