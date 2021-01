Un garçon tué par des chiens en Russie: personne n'avait remarqué son absence

Un garçon de 11 ans a été tué par des chiens devant une maison en Russie où ses parents étaient occupés à fêter pendant plusieurs jours le Nouvel An, ont déclaré dimanche les enquêteurs.



La famille est allée rendre visite à des amis près de Moscou pour les vacances. La famille en question élève des chiens et, alors que les adultes n'avaient rien remarqué, le garçon est sorti et a alors été attaqué. Selon les enquêteurs, le garçon est mort sur place. Le corps n'a été découvert que samedi par une connaissance de la famille alors que la fête se poursuivait et que personne n'avait remarqué l'absence du garçon, ont précisé des médias locaux.

La police a ouvert une enquête pour homicide involontaire.