Un "grand débat des enfants" mercredi à Paris

Une centaine d'enfants participeront mercredi à un grand débat à la Cité des sciences et de l'industrie, a annoncé dimanche le secrétaire d'Etat chargé de la Protection de l'enfance Adrien Taquet dans un communiqué.

Les enfants venus de toute la France et issus de mouvements comme le Scoutisme français, SOS Villages d'enfants et l'Association nationale des conseils d'enfants et de jeunes échangeront sur quatre thèmes, après une séance de préparation: citoyenneté, environnement, violences scolaires ou en ligne et santé.

"Les adultes ne peuvent plus réfléchir à l'avenir sans prendre en compte leur parole", a indiqué Adrien Taquet dans un entretien au Journal du dimanche.

Le secrétaire d'Etat, qui doit dévoiler avant l'été son "pacte pour l'enfance", va aussi intégrer des jeunes aux groupes de travail sur la réforme de l'Aide sociale à l'enfance.

Il envisage également la création au sein du Conseil économique, social et environnemental d'une "Chambre de l'avenir" qui associerait les enfants au travaux du CESE. "Ils seraient saisis ou s'autosaisiraient des questions politiques les plus structurantes qui impactent leur avenir et remettraient un avis au gouvernement", dit-il.