Un hélicoptère s'écrase près d'une école dans la région de Kiev

(Belga) Un hélicoptère s'est écrasé mercredi matin près d'une école maternelle dans la région de Kiev, a annoncé la présidence ukrainienne, en faisant état de "victimes" dans cet accident.

"Dans la ville de Brovary (banlieue Est de Kiev, NDLR), un hélicoptère s'est écrasé près d'une (école) maternelle et d'un immeuble d'habitation (...) Il y a des victimes", a indiqué le chef adjoint de l'administration présidentielle Kyrylo Timochenko en citant les autorités régionales sur Telegram. "Les informations sur les victimes et les circonstances" de cet accident sont "en cours d'élaboration", a précisé le gouverneur de la région Oleksiï Kouleba sur la messagerie. Les ambulances, la police et les pompiers s'activent déjà sur les lieux du crash, selon la même source. "Au moment du drame, des enfants et des employés de l'établissement se trouvaient dans l'école maternelle", a indiqué M. Kouleba. "À ce stade, tout le monde a été évacué", a-t-il ajouté, sans donner plus de détails sur de potentielles victimes parmi les enfants. Une porte-parole de la police ukrainienne pour la région de Kiev, citée par la télévision publique Suspilné, a indiqué de son côté qu'"un incendie s'était déclaré" au moment de l'accident. Le crash a eu lieu à Brovary, une ville de quelque 100.000 habitants qui touche la banlieue orientale de la capitale, Kiev. (Belga)