Un hélicoptère s'écrase sur un immeuble de Manhattan et fait un mort: l'hypothèse terroriste écartée

Une personne est morte lorsqu'un hélicoptère s'est posé brutalement lundi à la mi-journée sur le toit d'un gratte-ciel au coeur de Manhattan, ont indiqué les pompiers new-yorkais. L'hélicoptère a pris feu en atterrissant, a indiqué Andrew Cuomo, gouverneur de l'Etat de New York, écartant toute hypothèse terroriste.



Il a précisé que la personne décédée se trouvait à bord de l'hélicoptère, mais qu'on ignorait encore combien de personnes l'appareil transportait.



L'accident s'est déroulé non loin de Times Square, sur une tour de 54 étages située sur la 7e avenue, entre les 51e et 52e rues, qui abrite notamment le siège américain de la banque BNP Paribas. Le gouverneur a précisé que l'atterrissage avait fait trembler toute la tour, affirmant que personne dans le bâtiment n'avait été blessé.



L'accident s'est déroulé alors qu'une forte pluie, accompagnée de brouillard, tombait sur New York.



Les images des télévisions américaines montraient un important déploiement de véhicules de secours au pied de plusieurs grands immeubles. Le quartier a été temporairement évacué.











