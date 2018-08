Un homme accusé d'avoir allumé un feu en Californie

Un homme accusé d'avoir allumé un incendie dans les Santa Ana Mountains, à une centaine de kilomètres au nord de San Diego, devait être formellement inculpé vendredi devant un tribunal californien.

Forrest Gordon Clark, 51 ans, a été inculpé mercredi par le bureau du procureur du comté de Orange pour, notamment, incendie volontaire avec circonstances aggravantes, destruction de propriétés habitées et incendie de forêt. Il risque la prison à vie.

Il "est accusé d'avoir allumé un feu dans le Canyon Trabuco, qui a endommagé ou détruit au moins quatorze structures", indiquait jeudi le procureur dans un communiqué.

Le brasier, baptisé "Holy Fire", a détruit depuis lundi un peu plus de 7.300 hectares et n'était circonscrit qu'à 5% vendredi matin.

Le suspect devait être présenté devant un juge jeudi pour sa mise en accusation formelle, mais il a refusé de quitter sa cellule, forçant le report de cette audience à vendredi.

Shane Sherwood, chef des pompiers du comté de Orange, a expliqué que le feu avait commencé "près" de la cabane du quinquagénaire dans le Holy Jim Canyon. "Nous sommes en train d'enquêter sur la façon dont le feu a débuté".

Selon plusieurs témoignages, les autorités ont découvert des "preuves physiques" sur place ayant conduit à considérer Forrest Gordon Clark comme le suspect numéro un.

Avant son arrestation, il avait affirmé à des journalistes qu'il n'avait rien à voir avec ce sinistre: "Je n'ai aucune idée" de ce qu'il s'est passé", avait-il dit. "J'étais endormi. J'avais mis des bouchons d'oreilles".

"Je me suis réveillé et mes affaires brûlaient", avait-il ajouté.

Plus de 7.400 maisons et plus de 21.400 personnes ont été évacuées à cause du "Holy Fire", d'après les services forestiers. De nouvelles évacuations obligatoires ont été instaurées vendredi matin et des écoles fermées face à l'avancée rapide des flammes.