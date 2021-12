Inquiétude en Angleterre: un homme armé arrêté dans l'enceinte du Château de Windsor avant le discours royal

Alors que la Reine Elizabeth II a fait son discours de Noël ce samedi, un autre événement a émaillé les services de sécurité du Château de Windsor. En effet, vers 8h30 ce matin, une intervention a eu lieu pour stopper un homme armé, qui avait réussi à s'introduire dans l'enceinte du château. L'homme est désormais en détention.

"Une enquête est en cours. L’homme a été arrêté pour soupçon d’effraction sur un site protégé et possession d’arme offensive. Nous confirmons que le dispositif de sécurité a été déclenché dès que l’homme est entré dans l’enceinte du château et qu’il n’a pas pu s’introduire dans le bâtiment. Il n’y a pour le moment plus de danger pour la sécurité publique", a confirmé à ce sujet la surintendante.