Un homme arrêté en lien avec la mort d'un soldat néerlandais à Indianapolis

(Belga) La police de la ville américaine d'Indianapolis a arrêté un homme de 22 ans, lundi, après une fusillade dans laquelle un soldat néerlandais a trouvé la mort. Deux autres ont été blessés. L'individu est soupçonné de meurtre, a annoncé la police mardi soir. Le ministère public n'a pas encore décidé s'il sera officiellement inculpé.

La fusillade aurait eu lieu après une bagarre dans un bar pendant le temps libre des militaires, avait indiqué le maire de la ville, Joe Hogsett, cité par les médias locaux WRTV et IndyStar en début de semaine. Selon lui, la police a "une bonne idée" de ce qui s'est passé. "Si je comprends bien, il y a eu une dispute dans un bar, après quoi les soldats néerlandais sont retournés à leur hôtel. Je ne sais pas exactement ce qu'ils faisaient ensemble à l'extérieur, mais on m'a dit qu'il y avait eu une fusillade en voiture et que cela avait fait trois victimes." Les militaires néerlandais sont en exercice dans l'Etat de l'Indiana. D'autres commandos néerlandais séjournaient dans l'hôtel où la fusillade a eu lieu. (Belga)