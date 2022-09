Un homme d'affaires indien passe Jeff Bezos au classement des plus riches

(Belga) L'industriel indien Gautam Adani est désormais la deuxième personne la plus riche du monde, selon l'indice Bloomberg des milliardaires. Il passe ainsi devant le fondateur d'Amazon, Jeff Bezos. Fin août, M. Adani était déjà devenu le premier Asiatique à se classer parmi les trois plus grosses fortunes mondiales.

Le patrimoine de ce milliardaire autodidacte est estimé à 146,8 milliards de dollars. L'Indien n'est plus devancé que par le fondateur de Tesla, Elon Musk, et ses 263,9 milliards de dollars. M. Adani, 60 ans, a fait fortune dans les ports et le commerce des matières premières et dirige aujourd'hui le troisième plus grand conglomérat de l'Inde avec des intérêts allant de l'exploitation du charbon et des huiles comestibles aux aéroports et aux médias. Le cours du groupe Adani Enterprises, dont le milliardaire détient 75%, a doublé de valeur ces derniers mois alors que celui d'Amazon boit la tasse. Ces dernières semaines, M. Adani avait déjà laissé derrière lui Bill Gates et Bernard Arnault. (Belga)