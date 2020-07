Un homme ouvre le feu dans le hall d'un hôtel: il reprochait à des clients de ne pas respecter la distanciation sociale

Un homme de Floride a été arrêté pour avoir utilisé son arme lundi dans le hall d'un hôtel de Miami Beach, où il s'est emporté contre une mère et son fils qui ne respectaient pas suffisamment à son goût les recommandations sanitaires de distanciation sociale.

"Vous devez partir. Vous ne vous tenez pas à distance", a dit dans un premier temps Douglas Marks aux deux clients de l'établissement, selon le rapport de la police de la ville touristique du sud-est des Etats-Unis, consulté mercredi par l'AFP. La femme, Verónica Pena, et son fils, des touristes venus de l'Etat du Nouveau-Mexique, ont ignoré ses remarques et se sont assis sur un canapé en lui tournant le dos.



"Laissez-moi m'occuper d'eux. Il y a deux personnes qui ne suivent pas les recommandations", a ensuite dit M. Marks, 29 ans, selon la mère de famille. Plusieurs coups de feu ont alors retenti dans le hall de l'hôtel, sans faire de blessés. M. Marks a affirmé à la police qu'il pensait être suivi, qu'il avait demandé à la réception d'appeler les secours et qu'il avait tiré, à quatre reprises, en guise d'"avertissement".



Il a été arrêté pour voie de fait grave avec arme mortelle et pour usage d'une arme en public, entre autres chefs d'accusation. Ce nouvel incident trahit le climat de tension actuel en Floride, l'un des épicentres américains de la pandémie de Covid-19, où un habitant sur 50 a été contaminé. Un autre homme a été arrêté la semaine dernière dans le "Sunshine State" pour avoir braqué son pistolet sur une personne qui lui demandait de bien vouloir porter un masque dans un supermarché Walmart.