Un homme ouvre le feu lors d'un festival en Californie et fait trois victimes: "Il ne visait personne, il tirait de gauche à droite"

Trois personnes sont mortes dimanche et plusieurs ont été blessées lorsqu'un tireur a ouvert le feu lors d'un festival de gastronomie à Gilroy (Californie), au sud de San Francisco, ont rapporté des médias américains.

La police de Gilroy a fait état de "victimes" sans autres précisions sur le site du Festival de l'ail de la ville, à 48 kilomètres au sud de San José. "Nos pensées et celles de toute la communauté vont aux victimes de la fusillade d'aujourd'hui au Festival de l'ail", a tweeté la police.



Un conseiller municipal, Dion Bracco, a affirmé qu'au moins trois personnes étaient mortes, selon plusieurs médias américains dont le New York Times. Par ailleurs, on apprend ce matin que l'auteur de la fusillade a été abattu.

Des images de la chaîne de télévision NBC News montrent des festivaliers en train de courir alors que des coups de feu retentissent au Festival de l'ail de Gilroy, l'un des plus importants festivals de gastronomie du pays, à 48 kilomètres au sud de San José.



La chaîne a également rapporté le témoignage d'une femme, Julissa Contreras, qui dit avoir vu un homme blanc d'une trentaine d'années ouvrir le feu avec un fusil.



"Je pouvais le voir tirer dans toutes les directions. Il ne visait personne en particulier. C'était juste de gauche à droite, de droite à gauche", a raconté Julissa Contreras, citée par NBC News. "Il était manifestement préparé pour ce qu'il faisait", a-t-elle estimé.





"Violence insensée"



Un technicien, Shawn Viaggi, qui se trouvait près de la scène du festival s'est couché au sol après avoir entendu de "fortes détonations", a-t-il raconté au journal San José Mercury News. "J'ai crié 'C'est une vraie arme, partons d'ici', et on s'est cachés sous la scène".



"Nous étions en train de partir et nous avons vu un gars avec un foulard enroulé autour de sa jambe parce qu'il avait été touché. Et il y avait des gens au sol qui pleuraient", a relaté Evenny Reyes, 13 ans, au San José Mercury News.



"Il y avait un petit enfant blessé, au sol. Des gens jetaient des tables et coupaient des clôtures pour sortir", a-t-elle ajouté.



"Reconnaissante envers les premiers intervenants qui se trouvent sur place à Gilroy et toutes mes pensées aux personnes blessées par cette violence insensée", a tweeté la sénatrice californienne Kamala Harris, candidate à l'investiture démocrate pour l'élection présidentielle de 2020.



Le Festival de l'ail, qui se tient à Gilroy, à une cinquantaine de kilomètres au sud de San José, s'achevait dimanche.