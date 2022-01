Un homme parcourt 9.000 km caché de le train d'atterrissage d'un avion

Un passager clandestin a fait 9.000 km, entre Johannesburg et Amsterdam, caché dans le train d'atterrissage avant d'un avion cargo, a annoncé dimanche la police militaire, qui précise que l'homme a été hospitalisé "dans un état stable".

L'homme, non identifié, se serait glissé à bord de l'avion avant son départ de Johannesburg, a indiqué Joanne Helmonds, porte-parole de la police militaire royale néerlandaise. "L'homme a été retrouvé vivant dans le train avant de l'avion et a été transporté à l'hôpital dans un état stable", a-t-elle détaillé auprès de l'AFP, ajoutant qu'"il est tout à fait remarquable que l'homme soit encore en vie". L'individu était frigorifié et en hypothermie quand les pompiers l'ont sorti de l'appareil.

Les vols entre Johannesburg et Amsterdam durent en moyenne 11 heures.

Les passagers clandestins sur les vols à destination des Pays-Bas sont rares, selon Joanne Helmonds, qui note que les tentatives précédentes avaient concerné des personnes originaires du Nigeria et du Kenya.

L'année dernière, la police des frontières a découvert le corps d'un Nigérian dans le train d'atterrissage d'un avion arrivant à l'aéroport d'Amsterdam-Schiphol.